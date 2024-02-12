В окупованому Бердянську ліквідували колаборанта Галія, — ЦНС

У Бердянську ліквідували колаборанта Олександра Галія, який пішов на співпрацю із загарбниками одним із перших.

Про це повідомляє Центр нацспротиву з посиланням на Бердянську ОВА.

У Бердянській ОВА зазначили, що у Бердянську 10 лютого "раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбникам". І додали, що утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває.

"До повномасштабної війни Галій займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів, та після окупації Бердянська дещо змінив свою діяльність — допомагав рашистами прибирати до рук бізнес та майно бердянців, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів", — пишуть у ЦНС.