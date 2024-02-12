Експоліцейському, який причетний до обстрілу села Гроза на Харківщині, оголосили підозру у держзраді

Експоліцейському Дмитру Мамону, який причетний до наведення ворожої ракети по селу Гроза на Харківщині інкримінували держзраду.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, Офіс генпрокурора.

"Поліцейські внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що колишній правоохоронець під час захоплення Куп’янського району, ще у 2022 році, пішов працювати до "народної міліції" окупантів. Там він ніс службу на блок-постах та відбирав машини для потреб армії-агресора. Після деокупації – втік до Росії, де і продовжує нести службу. За це в Україні йому заочно оголошено ще одну підозру", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства генпрокуратури, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська підозрюваний добровільно перейшов на бік ворога. Він став "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" у так званому "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Підозрюваний ніс службу на ворожих блокпостах, безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних.

Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втік на територію рф. Обох братів звільнено з правоохоронного.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими ДБР за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури зібрали доказову базу та оголосили про додаткову підозру експоліцейському-зраднику, який 5 жовтня 2023 року спільно із братом навів російську ракету по мирному селу Гроза Куп’янського району.

У наслідок події загинуло 59 мирних жителів, ще п’ятеро отримали поранення. Серед загиблих була дитина.

Згодом сімейка зрадників так намагалася показати свою відданість росіянам, що навела ворожу ракету на своє ж рідне село, у місцеве кафе, де проходив поминальний обід. Про поминки вони дізналися з листування з місцевими мешканцями.

Окрім раніше інкримінованих статей чоловіку заочно оголосили додаткову підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану ( ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України. Стосовно старшого брата обвинувальний акт за фактом державної зради перебуває на розгляді в суді.