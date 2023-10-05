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Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло півсотні людей

Серед жертв – дитина.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні близько 13:15 ворог обстріляв кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. Про це повідомляє Харківська ОВА.

На місці події продовжують працювати рятувальники. За оновленими даними станом на 16:06, кількість жертв зросла до 49. Одна з жертв – шестирічна дитина. Також поранені семеро людей. 

"Сьогодні, близько 13:15, росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей", – повідомив голова ОВА.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Нацполіція

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу Берислава на Херсонщині постраждала будівля лікарні. Поранення отримали двоє лікарів.

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