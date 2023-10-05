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В ГУР розкрили подробиці спецоперації в Криму

ГУР оприлюднило відео з кадрами спецоперації.

В ГУР розкрили подробиці спецоперації в Криму
Фото: скріншот з відео ГУР

У рамках спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України на території тимчасово окупованого Криму спецпризначенці підрозділу "Артан" висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах. Про це йдеться на офіційному сайті ГУР.

Спецпризначенці вступили в запеклий бій із російськими загарбниками, завдавши ворогу значних втрат.

На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі - противник намагався переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах із підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій", –зазначив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Крім того, ГУР оприлюднило відео з кадрами спецоперації.

Спецпризначенці "Стугни»" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам.

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