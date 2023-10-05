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Спецпризначенці СБУ отримали 10 ударних гексакоптерів

Збір здійснював Фонд Сергія Притули. Загалом було зібрано понад 13 млн гривень.

Спецпризначенці СБУ отримали 10 ударних гексакоптерів
Фото: СБУ

Спецпризначенці Служби безпеки отримали 10 ударних гексакоптерів, щоб ефективніше нищити ворога на передовій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Цими коптерами на гарячих напрямках фронту будуть працювати бійці Центру спецоперацій "А", зокрема - з підрозділу "Білий вовк".

"Вони вже знищили сотні одиниць російської військової техніки. І продовжують це робити щодня, наближаючи нашу Перемогу", - зазначили у спецслужбі.

Збір на гексакоптери здійснював Фонд Сергія Притули. Загалом було зібрано понад 13 млн гривень. За ці кошти Фонд придбав п'ять комплектів: по два борти та наземній станції у кожному.

Усі комплекти обладнані антенами, ретрансляторами каналів керування, зарядними пристроями, акумуляторами, тепловізійними камерами та іншими корисними речами.

Нагадаємо, що атака дронів СБУ залишила без електроенергії військові об’єкти в Курській області РФ.

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