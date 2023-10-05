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Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю з Броварів Сердинського

Суддя Сердинський вимагав 4 тис. доларів хабара за «правильне вирішення питання» у цивільній справі.

Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю з Броварів Сердинського
Фото: hcj.gov.ua

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міського районного суду Київської області Володимира Сердинського, якого затримали на отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

"Володимир Сердинський підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", – зазначили у ВРП.

Вища рада правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для задоволення подання про надання згоди на утримання під вартою судді  Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Сердинського.

Зазначено, що рішення про обрання для підозрюваного запобіжного заходу, зокрема, тримання під вартою, ухвалить суд.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя вимагав 4 тис. доларів хабаря за «правильне вирішення питання» під час судового засідання. 

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