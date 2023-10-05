НАЗК пропонує запровадити санкції проти низки дочірніх сервісів "Яндекс"

Вони давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до приватних даних користувачів.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що компанія працює в Росії і сплачує значні податки до держбюджету агрессора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до приватних даних користувачів.

Йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних.

Співзасновник "Яндексу" Аркадій Волож ще в червні 2022 року потрапив до санкційних списків ЄС через його фінансову підтримку уряду РФ. У серпні 2023 він вперше від початку повномасштабного вторгнення зробив публічну заяву із засудженням війни, а також прибрав із своєї біографії в інтернеті все, що було пов’язане з його роботою в Росії. Відразу після заяви він подав прохання до Євросоюзу щодо зняття з нього санкцій та щодо відновлення роботи позаросійських яндекс-сервісів (наприклад, Yangoo).

Волож наголосив, що останніми роками компанія Яндекс "зазнала тиску з боку російської влади". Проте відомо, що компанія давно і добровільно співпрацювала із Кремлем. Так, у 2009 році Яндекс продав за 1 євро державному російському "Сбербанку" одну так звану золоту акцію. Також співзасновник "Яндекса" після анексії Криму неодноразово був на особистих зустрічах із путіним. Відомо, що вони зустрічалися на заходах щодо розробки штучного інтелекту в 2017 році та щодо IT-інвестування в 2020-му. Також у 2017 році "Яндекс" за вказівкою влади відключив електронні гаманці російським опозиціонерам.

"Яндекс" не став залежними від держави, а від самого початку створювався як один із елементів обслуговування інтересів російської влади. Він залишається потужним інструментом пропаганди нарівні з російськими телеканалами. Масиви даних Яндексу зберігаються у трьох великих дата-центрах, які знаходяться в РФ. До них має цілодобовий доступ ФСБ, причому цілком офіційно. Я думаю, всі ми розуміємо, що про безпеку персональних даних тут не може йтися", – наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

Докладніше про небезпеку сервісів Яндексу:

"Яндекс-поиск" , що працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну кремлю інформацію, до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України.

, що працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну кремлю інформацію, до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України. "Яндекс-деньги" , що на 75% належить Сбербанку росії, має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.

, що на 75% належить Сбербанку росії, має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів. "Яндекс-еда" і "Яндекс-такси" , що мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.

і , що мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей. Одними з найнебезпечніших сервісів є "Яндекс-карты" і "Яндекс-навигатор", якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них, серед іншого, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та про режимні об’єкти на території України.

Ці сервіси досі доступні для завантаження на платформах App Store та Google Play усвіті.

За кураторство над Яндексом відповідали Владислав Сурков (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії та Австралії), а згодом В’ячеслав Володін (перебуває під санкціями США, ЄС, Великобританії, України, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії).

НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти "яндексівських" компаній до Служби безпеки України та до інших відповідальних органів.

Нагадаємо, 9 серпня "Яндекс" перестав працювати у Казахстані. Тамтешнє міністерство цифрового розвитку звернулося до адміністрації з вимогою надати розгорнуту інформацію про розташування центрів обробки даних. Також у низці казахстанських медіа з'явилася інформація про те, що російське ФСБ отримає цілодобовий доступ до даних сервісу "Яндекс.Таксі" в Казахстані, включаючи персональну інформацію користувачів.

Напередодні Фінляндія і Норвегія заборонили службі таксі Yango передавати персональні дані клієнтів у Росію. Це тому, що в Росії з 1 вересня набуде чинності законодавча реформа, згідно з якою ФСБ РФ отримає право отримувати дані, що обробляються в операціях таксі.

Жителям Литви ще у 2018 році радили не користуватися "Яндекс.Таксі" через ризик збору даних.

У травні 2017 року тодішній президент України президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким було розширено список фізичних і юридичних осіб РФ, щодо яких введено санкції. У розширений список увійшли 1228 фізичних і 468 юридичних осіб. Зокрема, в Україні заборонили доступ до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також до Mail.ru і "Яндексу".

У червні 2017-го "Яндекс" оголосив про закриття своїх офісів в Україні.