Крім того, правоохоронці затримали ще двох учасників угруповання. Серед них – підсанкційний «кримінальний авторитет».

СБУ заявила про затримання “смотрящого” за Вінниччиною, банду якого підозрюють у тому, що вони понад 10 років тероризували мешканців регіону.

“Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. У результаті спецоперації затримано лідера банди – так званого «смотрящого» за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько “Комар”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, крім нього, співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них – підсанкційний «кримінальний авторитет», який має вплив у кримінальному середовищі.

За даними слідства, зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.

Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення спорів. У разі відмови платити «данину» – учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Задокументовано, як лідер банди «Комар» та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші.

Співробітники СБУ затримали зловмисників «на гарячому» під час передачі першої частини «данини» у розмірі 10 тис. американських доларів.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

«боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;

великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;

мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про знешкодження банди, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей. Слідство встановило, що зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно.