Головне за середу, 4 жовтня: засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі, десант ГУР на територію Криму

Сьогодні, 4 жовтня, у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене реалізації рішень Вільнюського саміту.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина представила послам держав-членів НАТО пріоритетні напрями адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік. "Це перелік реформ для посилення оборонних спроможностей України, впровадження стандартів і найкращих практик НАТО у секторі оборони і безпеки із врахуванням умов повномасштабного вторгнення,” - зазначила Стефанішина.

На яких напрямках будуть сконцентровані ключові зусилля – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Українські захисники відбили чимало атак російських окупантів на семи напрямках.

Зокрема на Мар’їнському напрямку упродовж доби наші військові відбили вісім атак ворога в районі Мар’їнки та шість атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів росіян.

Окупанти завдали п'ятьох ракетних та 43 авіаційні удари, здійснили 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 жовтня – в нашій новині.

Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони десантувалися на територію Криму і завдали вогневого ураження окупантам, повідомили в Telegram ГУР.

"Крим буде українським!" – написали розвідники. На опублікованому ними відео видно, що висадка в Крим здійснювалася на човнах.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП уточнив, що після виконання завдання група спецпризначенців відійшла, але є втрати.

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій", – сказав він.

Уночі дрони СБУ атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Бєлгородської області Росії. За даними наших джерел у Службі безпеки України, цієї ночі безпілотники атакували стратегічний комплекс ППО біля Бєлгорода.

Ціна такого комплексу – $1,2 млрд. На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

"Це вже другий комплекс «Тріумф», який СБУ «забавовнила» за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня", – повідомили співрозмовники.

Російська влада сьогодні вранці заявила, що її ППО нібито відбила атаку понад 30 українських безпілотників. Росіяни і раніше стверджували, що збили всі цілі, хоча насправді були прямі влучання.

Україна і США спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони на території нашої держави, повідомив керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Такої домовленості досягнули президенти України і США під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. За словами урядовця, перші результати спільного виробництва будуть до кінця 2023 року, а "інші складні системні речі - найближчими роками".

Крім ППО, буде спільне виробництво снарядів, щоправда, промислові потужності розмістять в одній із країн-сусідів України. Також буде проєкт із виробництва запчастин для військових вертольотів.

СБУ веде системну боротьбу з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету в релігійному середовищі України. З початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви.

Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки. Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у росіян.

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