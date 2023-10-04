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На Херсонщині чоловік травмувався внаслідок підриву на вибухівці

Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію кінцівки.

На Херсонщині чоловік травмувався внаслідок підриву на вибухівці
Фото: Генштаб

На території Херсонської області чергова людина постраждала від вибухівки.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Брускинському в полі 32-річний чоловік натрапив на російський боєприпас. У результаті його детонації отримав тяжкі поранення, у тому числі - травматичну ампутацію кінцівки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалого доставили до лікарні. Тепер медики надають йому необхідну допомогу.

Правоохоронці нагадали, що після окупантів залишилося чимало боєприпасів. Тому слід уникати місць, які ще не перевірили вибухотехніки. Йдеться про поля, посадки та прибережну зону.

Нагадаємо, на Ізюмщині у Харківській області чоловік їхав на автомобілі та підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих травм чоловік загинув.

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