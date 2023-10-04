Стрілянина у Дніпрі: у крові жінки, яка чинила опір поліції, виявили алкоголь

На момент зупинки автомобіля вона перебувала за кермом.

У крові жінки, яка 29 серпня була за кермом автівки та чинила опір поліцейським під час сутички з патрульними, виявили алкоголь.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтава Олександра Білку.

Він зазначив, що за результатами слідства відомо, що в момент зупинки за кермом автомобіля була жінка. В її крові виявили 0,33 проміле алкоголю.

Нагадаємо, 15 вересня Бабушкінський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід жінці, яка 29 серпня чинила опір поліцейським під час сутички з патрульними. В ході цього конфлікту поліцейський смертельно поранив п'яного порушника ПДР Джумбері Сілогаву.

29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.

31 серпня було відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички. У той же день Кіровський райсуд Дніпра відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 патрульного, який вбив порушника. У Патрульній поліції заявили, що сприятимуть слідству. А співробітникам нададуть повну юридичну підтримку.

Діти загиблого пізніше розповіли його колишній дружині Наталії Сілогаві, що батько був нетверезий, коли сідав за кермо перед конфліктом.