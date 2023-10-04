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Унаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджена будівля автошколи

Минулося без постраждалих.

Унаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджена будівля автошколи
Фото: Харківська ОВА

У середу 4 жовтня близько 13:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області.   

Про це повідомляє у Facebook Харківська ОВА.  

"Сьогодні о 13:00 російські окупанти завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю автошколи", – йдеться у повідомленні.

На території навчального закладу загорілася суха трава. Інформації про потерпілих не надходило.

Фото: Харківська ОВА

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Нагадаємо, сьогодні близько опівночі російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району Харківської області. Були пошкоджені житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення.

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