У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Степ невизначеності
Степ невизначеності
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Роботиного загинув пластун і музикант Андрій Чепіль

Разом із трьома побратимами він виконував бойове завдання по штурму ворожої позиції.

Біля Роботиного загинув пластун і музикант Андрій Чепіль
Фото: "Пласт – український скаутинг"

На Запорізькому напрямку загинув пластун, музикант та учасник Революції Гідності Андрій Чепіль.

Про це повідомляє у Facebook "Пласт – український скаутинг".

"Загинув, захищаючи Україну, Чепіль Андрій. Військовий, позивний «Кріс». Належав до Пласту з 2001 року спільно зі старшим братом Віталієм і молодшим Орестом. Музикант. Саксофоніст та вокаліст. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Учасник кавер гуртів "Frisson Band", "Smerichka". Трембітар в фолькрок-гурті "КОРАЛЛІ", – йдеться у повідомленні.

У березні 2022 року Андрій Чепіль був мобілізований до війська. Спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма та Куп’янська, як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ.

Згодом перейшов до 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". Брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де здобував навички роботи на бойовій машині "Бредлі". Андрій Чепіль був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, виконував обов’язки командира взводу.

Боєць загинув 28 червня поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку ще з трьома побратимами. Вони виконували бойове завдання по штурму ворожої позиції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies