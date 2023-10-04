Біля Роботиного загинув пластун і музикант Андрій Чепіль

На Запорізькому напрямку загинув пластун, музикант та учасник Революції Гідності Андрій Чепіль.

Про це повідомляє у Facebook "Пласт – український скаутинг".

"Загинув, захищаючи Україну, Чепіль Андрій. Військовий, позивний «Кріс». Належав до Пласту з 2001 року спільно зі старшим братом Віталієм і молодшим Орестом. Музикант. Саксофоніст та вокаліст. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Учасник кавер гуртів "Frisson Band", "Smerichka". Трембітар в фолькрок-гурті "КОРАЛЛІ", – йдеться у повідомленні.

У березні 2022 року Андрій Чепіль був мобілізований до війська. Спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма та Куп’янська, як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ.

Згодом перейшов до 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". Брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де здобував навички роботи на бойовій машині "Бредлі". Андрій Чепіль був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, виконував обов’язки командира взводу.

Боєць загинув 28 червня поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку ще з трьома побратимами. Вони виконували бойове завдання по штурму ворожої позиції.