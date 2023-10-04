Слідство встановило, що російські військові жорстоко катували мирного жителя перед вбивством за наказом Муссагалеєва.

СБУ повідомила про підозру “герою росії” лейтенанту Нурсултану Муссагалеєву у вбивстві мирних жителів у Бучі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки встановила особу ще одного російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини. Зловмисником є лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф (м. Псков)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Муссагалеєва зіркою "героя росії" та медаллю "за бойові відзнаки".

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ. Під час перебування на території громади Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

За даними СБУ, у ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост. Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства.

У результаті розслідування цього злочину Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у складі підрозділу фігуранта. Військовополонений підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Нагадаємо, раніше правоохоронці ідентифікували російських віськових, які вбили охоронця “Новусу” в Бучі. Охоронець не мав зброї і не становив жодної загрози для окупантів.

До цього СБУ встановила особу командира розвідгрупи РФ, який надав наказ розстріляти родину в Бучанському районі. Загинуло подружжя та їхня 15-річна донька.