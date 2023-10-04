Головне за ніч та ранок середи, 4 жовтня: удар по Боровій на Харківщині, падіння автобуса у Венеції

43 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, автокатастрофа з жертвами у Венеції, спікеріада в Палаті представників у США.

Сьогодні близько опівночі російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району Харківської області.

"Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкоджень зазнали двоповерховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Упродовж доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 43 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 21 артилерійський засіб противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів, 13 танків, 18 бронемашин, 47 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У Венеції автобус із туристами з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу, впав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. 21 людина загинула, 15 отримали поранення. Серед загиблих - п’ятеро українців.

В автобусі перебували громадяни України, Німеччини, Франції та Хорватії. Водій був італійцем.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив "Радіо Свобода", що українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою. "Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами", - зазначив він.

Усунення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників може означати зміни щодо допомозі Україні, оскільки деякі з можливих наступників рішуче підтримують допомогу українцям, а деякі – рішуче проти, йдеться у матеріалах The Guardian та "Голос Америки".

У звіті об'єднання колишніх і нинішніх республіканців та консерваторів Defending Democracy Together "Республіканці за Україну" оцінили найбільш імовірних кандидатів на посаду за рівнем підтримки попередньої допомоги українцям. Рейтинг складено від A до F – що означає підтримку або заперечення попередніх законопроєктів. Він може вказувати на те, наскільки ймовірно кожен винесе допомогу Україні на голосування, якщо стане спікером.

Том Еммер, член Палати представників від республіканців, отримав найвищу оцінку – А. Представник Стів Скаліз, республіканець № 2 у Палаті представників, отримав на одну сходинку нижче – В. Представник Метт Ґетц, який ініціював усунення Маккарті, заявив, що підтримає Скаліза. Сам Ґетц, голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан і Байрон Дональдс отримали F.

"Білий дім заявив у вівторок, що він впевнений, що Сполучені Штати зрештою нададуть більше допомоги Україні, незалежно від долі спікерства Маккарті", – зазначили в "Голосі Америки".

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