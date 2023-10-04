США, ЄС та Росія провели перемовини за кілька днів до бліцу у Нагірному Карабасі, − Politico

Зустріч стала рідкісним, хоча і невдалим, контактом між Москвою та Заходом після вторгнення РФ в Україну.

Високопосадовці Сполучених Штатів і ЄС зустрілися зі своїми російськими колегами за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав військовий наступ на Нагірний Карабах минулого місяця.

Про це пише Politico з посиланням на дипломата високого рангу.

Зустріч стала рідкісним, хоча і невдалим, контактом між Москвою та Заходом після вторгнення РФ в Україну. Дипломат розповів, що зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі. Захід хотів, аби Азербайджан припинив дев’ятимісячну блокаду регіону і дозволив конвої гуманітарної допомоги з Вірменії.

США представляв Луї Боно, старший радник Вашингтона з питань Кавказу, а ЄС направив Тойво Клаара, свого представника в регіоні. Тим часом від Росії участь у зустрічі взяв Ігор Ховаєв, який є спецпредставником Путіна у відносинах між Вірменією та Азербайджаном.

“Така дипломатична взаємодія на високому рівні – рідкість. У березні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зіткнулися віч-на-віч у кулуарах зустрічі G20 в Індії, але Москва наполягала, що обмін відбувся “на ходу” і ніяких переговорів не проводилося”, − зазначає видання.

Чиновник ЄС сказав POLITICO, що “важливо підтримувати канали зв’язку з відповідними співрозмовниками, щоб уникнути непорозумінь”. Чиновник також зауважив, що Клаар намагався тримати лінії відкритими на багатьох фронтах протягом “минулих років”, включно з переговорами з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

За словами американського посадовця, дискусії виникли через розуміння того, що Кремль все ще панує в регіоні. “Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим, оскільки вони мають вплив на сторони, особливо тому, що зараз ми перебуваємо в нестабільній ситуації”, – сказав він.

Нагадаємо, як повідомили азербайджанські ЗМІ, у Ханкенді затримали колишніх президентів невизнаного Нагірного Карабаху – Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна, Араїка Арутюняна, а також голову карабахського парламенту Давида Ішханяна.

Голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існування. Кількість біженців з Нагірного Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч, це понад 80% населення регіону. Хоча Баку обіцяло поважати права етнічних вірмен у регіоні та відновити постачання продовольства, медикаментів та палива після 10-місячної блокади, більшість місцевих жителів через страх репресій вирішили втікати.