У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
ГоловнаСвіт

США, ЄС та Росія провели перемовини за кілька днів до бліцу у Нагірному Карабасі, − Politico

Зустріч стала рідкісним, хоча і невдалим, контактом між Москвою та Заходом після вторгнення РФ в Україну. 

США, ЄС та Росія провели перемовини за кілька днів до бліцу у Нагірному Карабасі, − Politico
Фото: EPA/UPG

Високопосадовці Сполучених Штатів і ЄС зустрілися зі своїми російськими колегами за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав військовий наступ на Нагірний Карабах минулого місяця.

Про це пише Politico з посиланням на дипломата високого рангу.

Зустріч стала рідкісним, хоча і невдалим, контактом між Москвою та Заходом після вторгнення РФ в Україну. Дипломат розповів, що зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі. Захід хотів, аби Азербайджан припинив дев’ятимісячну блокаду регіону і дозволив конвої гуманітарної допомоги з Вірменії. 

США представляв Луї Боно, старший радник Вашингтона з питань Кавказу, а ЄС направив Тойво Клаара, свого представника в регіоні. Тим часом від Росії участь у зустрічі взяв Ігор Ховаєв, який є спецпредставником Путіна у відносинах між Вірменією та Азербайджаном.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Така дипломатична взаємодія на високому рівні – рідкість. У березні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зіткнулися віч-на-віч у кулуарах зустрічі G20 в Індії, але Москва наполягала, що обмін відбувся “на ходу” і ніяких переговорів не проводилося”, − зазначає видання.

Чиновник ЄС сказав POLITICO, що “важливо підтримувати канали зв’язку з відповідними співрозмовниками, щоб уникнути непорозумінь”. Чиновник також зауважив, що Клаар намагався тримати лінії відкритими на багатьох фронтах протягом “минулих років”, включно з переговорами з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним.

За словами американського посадовця, дискусії виникли через розуміння того, що Кремль все ще панує в регіоні. “Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим, оскільки вони мають вплив на сторони, особливо тому, що зараз ми перебуваємо в нестабільній ситуації”, – сказав він.

Нагадаємо, як повідомили азербайджанські ЗМІ, у Ханкенді затримали колишніх президентів невизнаного Нагірного Карабаху – Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна, Араїка Арутюняна, а також голову карабахського парламенту Давида Ішханяна. 

Голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існуванняКількість біженців з Нагірного Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч, це понад 80% населення регіону. Хоча Баку обіцяло поважати права етнічних вірмен у регіоні та відновити постачання продовольства, медикаментів та палива після 10-місячної блокади, більшість місцевих жителів через страх репресій вирішили втікати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies