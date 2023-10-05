Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ

Таким чином Чапутова "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Фіцо обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні. Вона прийняла таке рішення, оскільки на парламентських виборах перемогла антиукраїнська партія Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністерство оборони Словаччини розглядало можливість надання Україні нового пакета військової допомоги.

Україна могла би отримати цю допомогу під час головування технократичного уряду Людовіта Одора. Втім, президентка Зузана Чапутова виступила проти такого плану.

Речник президентки Мартін Стрижинець пояснив, що таким чином Чапутова "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Фіцо обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

На думку Чапутової, ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що поки зарано стверджувати, як вплине на Україну результат виборів у Словаччині, де перемогла партія експрем'єра Роберта Фіцо, який виступає за припинення військової підтримки українців. На його думку, спершу треба дочекатися формування коаліції.

Раніше Фіцо заявив, що в громадян Словаччини "є більші проблеми, ніж Україна". Він виступає за припинення військової допомоги українцям, але хоче продовжувати гуманітарну.