Алієв відмовився від перемовин із Пашиняном у Іспанії за посередництва європейських лідерів, – ЗМІ

Один із азербайджанський дипломатів назвав причиною зриву перемовин “деструктивну позицію Франції”, а також незгоду Парижа та Берліна на участь у зустрічі Туреччини.

Запланована на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія) зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю президента Євросоюзу Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макона не відбудеться, повідомляє Інтерфакс-Азербайджан із посиланням на азербайджанські ЗМІ.

«Причина – деструктивна позиція Франції, а також незгода Парижа та Берліна на участь у зустрічі Туреччини. За таких умов азербайджанська сторона відмовилася від проведення переговорів», - повідомив один із азербайджанських дипломатів на умовах анонімності.

При цьому джерело зазначає, що президент Азербайджану до Гранади не летить.

За його даними, останні заяви Вірменії, Франції, Німеччини та Шарля Мішеля ясно дали зрозуміти, що на цій платформі панує антиазербайджанська атмосфера. Заяви міністра закордонних справ Франції під час її візиту до Вірменії показали, що Париж займає майже ворожу позицію щодо Азербайджану.

«Заяви та зауваження, що прозвучали в ході вояжу Катрін Колони до Вірменії, зруйнували останні ілюзії з приводу «важливості» зустрічі в Гранаді. На цьому тлі Азербайджан відмовився від цієї зустрічі. З цієї причини президент Азербайджану в Гранаду не летить», - зазначив він.

За його словами, Азербайджан не бачить сенсу у зустрічах у такому форматі. Баку вважає, що регіональні проблеми мають вирішуватись за участю країн регіону.

“Якщо на порядку денному буде колишній тристоронній формат ЄС-Азербайджан-Вірменія, то Азербайджан може взяти у ньому участь. Проте будь-який формат, у якому представлена Франція, для нашої країни є неприйнятним. Азербайджан не братиме участі у зустрічах, на яких представлена Франція», - додало джерело.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що Азербайджан затримав колишніх президентів Нагірного Карабаху. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

До цього голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існування.