Росія наростила постачання нафти до Китаю Арктичним шляхом

У 2023 росіяни здійснили близько 10 поставок нафти на своїх суднах до Китаю через Пінвічний морський шлях.

США стежать за нещодавнім збільшенням постачання російської нафти до портів Китаю через Північний морський шлях (ПМШ), що свідчить про посилення співпраці меж Москвою і Пекіном у Арктичному регіоні. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що "ніхто не шукає конфлікту там", але за ситуацією стежитимуть, пише "Голос Америки".

У 2023 росіяни здійснили близько 10 поставок нафти на своїх суднах до Китаю через ПМШ, який пролягає узбережжям Росії від Баренцового моря до Берингової протоки. Згідно з даними Центру логістики Крайньої Півночі при Північному університеті, у попередні роки не було жодних поставок нафти через Арктику до Китаю, за винятком одного пробного рейсу наприкінці 2022 року.

Оскільки західні економічні санкції зменшують попит на російську сиру нафту, а Китай готовий її купувати, Москва відкриває свої арктичні двері для Пекіна, сказав Мальте Хамперт, засновник Арктичного інституту.

"Ми будемо стежити за цим якомога уважніше", – прокоментував нарощення поставок Кірбі.

Збільшення трафіку несе в собі більший ризик для навколишнього середовища, особливо тому, що Москва оголосила, що почне використовувати танкери нельодового класу – кораблі з корпусами, які не зміцнені проти льоду – для транспортування нафти через Арктику.

"Якщо станеться розлив у східній Арктиці, вода циркулює в бік Сполучених Штатів", – сказала Голосу Америки Ребекка Пінкус, директор Полярного інституту Центру Вільсона. "Нафта буде перетинати міжнародні кордони, і це просто дуже тривожна ситуація".

Порівняно із середніми показниками 2022 року, цього року імпорт Китаєм нафти з Росії зріс на 23% до 400 000 барелів на день.

Кірбі закликав Пекін дотримуватися обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель, встановленого західними союзниками після вторгнення Росії. Проте торгові дані показують, що російська нафта наразі продається приблизно по 80 доларів за барель, що спонукало міністра фінансів США Джанет Єллен минулого тижня визнати, що ефективність обмеження ціни може падати.

За даними Financial Times, Росії вдалося уникнути санкцій “Групи семи” (G7) на більшу частину експорту нафти. Це збільшить доходи Кремля, у той час, як вартість сирої нафти підіймається до 100 доларів за барель.