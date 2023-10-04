У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
ГоловнаСвіт

Росія наростила постачання нафти до Китаю Арктичним шляхом

У 2023 росіяни здійснили близько 10 поставок нафти на своїх суднах до Китаю через Пінвічний морський шлях. 

Росія наростила постачання нафти до Китаю Арктичним шляхом
Фото: EPA/UPG

США стежать за нещодавнім збільшенням постачання російської нафти до портів Китаю через Північний морський шлях (ПМШ), що свідчить про посилення співпраці меж Москвою і Пекіном у Арктичному регіоні. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що "ніхто не шукає конфлікту там", але за ситуацією стежитимуть, пише "Голос Америки".

У 2023 росіяни здійснили близько 10 поставок нафти на своїх суднах до Китаю через ПМШ, який пролягає узбережжям Росії від Баренцового моря до Берингової протоки. Згідно з даними Центру логістики Крайньої Півночі при Північному університеті, у попередні роки не було жодних поставок нафти через Арктику до Китаю, за винятком одного пробного рейсу наприкінці 2022 року.

Оскільки західні економічні санкції зменшують попит на російську сиру нафту, а Китай готовий її купувати, Москва відкриває свої арктичні двері для Пекіна, сказав Мальте Хамперт, засновник Арктичного інституту.

"Ми будемо стежити за цим якомога уважніше", – прокоментував нарощення поставок Кірбі.

Збільшення трафіку несе в собі більший ризик для навколишнього середовища, особливо тому, що Москва оголосила, що почне використовувати танкери нельодового класу – кораблі з корпусами, які не зміцнені проти льоду – для транспортування нафти через Арктику.

"Якщо станеться розлив у східній Арктиці, вода циркулює в бік Сполучених Штатів", – сказала Голосу Америки Ребекка Пінкус, директор Полярного інституту Центру Вільсона. "Нафта буде перетинати міжнародні кордони, і це просто дуже тривожна ситуація".

Порівняно із середніми показниками 2022 року, цього року імпорт Китаєм нафти з Росії зріс на 23% до 400 000 барелів на день.

Кірбі закликав Пекін дотримуватися обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель, встановленого західними союзниками після вторгнення Росії. Проте торгові дані показують, що російська нафта наразі продається приблизно по 80 доларів за барель, що спонукало міністра фінансів США Джанет Єллен минулого тижня визнати, що ефективність обмеження ціни може падати.

За даними Financial Times, Росії вдалося уникнути санкцій “Групи семи” (G7) на більшу частину експорту нафти. Це збільшить доходи Кремля, у той час, як вартість сирої нафти підіймається до 100 доларів за барель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies