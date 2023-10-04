У Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Розглядали план реформ для вступу в Альянс, - Стефанішина

Україна пропонує перейти від практики щорічного звітування з виконання плану до постійних консультацій із Альянсом у питанні реалізації програми в межах роботи Ради Україна-НАТО.

Фото: Пресслужба Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

4 жовтня у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО, присвячене реалізації рішень Вільнюського саміту.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, йдеться на урядовому порталі.

Вона представила послам держав-членів НАТО пріоритетні напрями адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік.

"Це перелік реформ для посилення оборонних спроможностей України, впровадження стандартів і найкращих практик НАТО у секторі оборони і безпеки із врахуванням умов повномасштабного вторгнення,” - зазначила Стефанішина.

За її словами, ключові зусилля будуть сконцентровані на таких напрямках:

ефективний цивільний контроль над силами безпеки та оборони,

забезпечення доброчесності, прозорості, підзвітності,

трансформація оборонної політики та планування,

досягнення взаємосумісності з НАТО,

модернізація систем управління та контролю,

удосконалення системи стратегічних комунікацій,

подальший перехід на стандарти НАТО,

цифрова трансформація, кібербезпека, інформаційна безпека та обмін інформацією,

трансформація оборонної промисловості та впровадження сучасних технологій,

управління ресурсами та розширення можливостей у сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів війни.

Стефанішина додала, що Україна пропонує перейти від практики щорічного звітування з виконання плану до постійних консультацій із Альянсом у питанні реалізації програми в межах роботи Ради Україна-НАТО.

Віцепрем'єр зауважитла, що наша держава і Альянс випереджають графік у виконанні рішень саміту у Вільнюсі. Очікується, що у наступні тижні союзники нададуть свої рекомендації до Річної національної програми.

“Плануємо завершити розробку програми до кінця року, щоб вже почати імплементувати заходи, які наближають нас до членства”, - уточнила Стефанішина.

Вона також представила пріоритетні проєкти в межах Комплексного пакету допомоги (КПД) НАТО для України. Вони спрямовані на посилення взаємосумісності нашої держави та Альянсу, удосконалення системи державних оборонних закупівель, розмінування, соціальної адаптації тощо.

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане сказав, що держави-члени Альянсу продовжують надавати підтримку Україні, зокрема, у межах Комплексного пакету допомоги.

Представники Альянсу запевнили у готовності сприяти крокам, які дозволять до кінця поточного року розпочати реалізацію заходів, які наблизять Україну до НАТО.

Нагадаємо, минулого місяця Стефанішина заявила, що Україна може вступити до НАТО швидше, ніж до Євросоюзу.

Посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua сказала, що більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.