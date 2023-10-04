США передадуть Україні зброю та боєприпаси, конфісковані в Ірану

Штати планують оголосити про такий крок цього тижня.

США передадуть Україні тисячі одиниць зброї та боєприпасів, конфіскованих в Ірану, передає CNN.

Це може допомогти пом'якшити проблеми з нестачею зброї та озброєння, з якими стикаються українські військові в очікуванні на додаткову допомогу від США та союзників.

Про такий намір командування США планує оголосити вже цього тижня.

Наразі невідомо, які юридичні повноваження будуть використовувати США для полегшення передачі зброї. Адже Організація Об'єднаних Націй вимагає, щоб конфіскована зброя була знищена чи складована.

Адміністрація американського президента Джо Байдена упродовж декількох місяців розмірковувала над тим, як законно відправити зброю, яка зберігається на об'єктах ЦЕНТКОМу по всьому Близькому Сходу, українцям.ї

Нагадаємо, цьогоріч у лютому з'явилася інформація, що американські військові розглядають можливість надання Україні тисяч одиниць захопленої зброї і понад мільйон набоїв, які колись були призначені для бойовиків у Ємені, яких підтримує Іран.

Представники США заявили, що планують відправити Україні понад 5000 автоматів, 1,6 млн набоїв до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 підривачів боєприпасів, які вилучили за останні місяці біля узбережжя Ємену у контрабандистів, котрих підозрюють у співпраці з Іраном.

Перед цим таку ж пропозицію висунув американський конгресмен-демократ Том Маліновскі. Він запропонував передати Україні зброю, яку флот США захопив у Ірану.

Через ситуацію в Палаті представників США допомога Україні затримується. Напередодні Пентагон заявив, що хоча наразі коштів достатньо для продовження військової підтримки нашої держави, але фінансування може закінчитися без будь-яких дій з боку Конгресу.