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Росія та США проводять сьогодні випробування систем оповіщення про надзвичайні ситуації

Такий тест росіяни вперше проводили у 2020 році. 

Росія та США проводять сьогодні випробування систем оповіщення про надзвичайні ситуації
Фото: thelocal.no

Сьогодні у Росії заплановане загальнонаціональне випробування систем оповіщення про надзвичайні ситуації.Про це пише Reuters.

Москва мала о 10:43 за київським часом увімкнути сирени та перервати телевізійні трансляції, щоб “попередити населення про небезпеку, що насувається”.

Такий тест росіяни вперше проводили у 2020 році. Відповідно до нової ініціативи, їх будуть відбуватися двічі на рік, починаючи з 1 вересня.

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“Почувши звук сирени, потрібно зберігати спокій і не панікувати, увімкнути телевізор – будь-який загальнодоступний канал чи радіо – та прослухати інформаційне повідомлення”, – йдеться у повідомленні російських надзвичайників.

Зазначимо, Сполучені Штати також проводять у середу великомасштабне випробування своїх систем громадського оповіщення через мобільні телефони, теле- та радіостанції.

Останніми роками багато інших країн також провели випробування систем оповіщення про кризи та стихійні лиха.

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