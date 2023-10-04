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США оголосили про санкції проти китайських компаній, пов’язаних з фентанілом

Глобальний ланцюг постачання фентанілу, який призводить до смерті людей, часто починається з хімічних компаній у Китаї.

США оголосили про санкції проти китайських компаній, пов’язаних з фентанілом
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати оголосили про санкції проти китайських фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з виробництвом та розповсюдженням фентанілу.

Про це пише Reuters.

Зараз адміністрація президента Джо Байдена бореться з торговцями смертоносним препаратом, “оголошуючи обвинувачення та вводячи санкції проти десятків цілей”. За словами генерального прокурора США Мерріка Гарленда, глобальний ланцюг постачання фентанілу часто починається з хімічних компаній у Китаї.

У заяві Міністерства фінансів США йдеться про санкції проти 28 осіб і організацій, причетних до міжнародного розповсюдження заборонених наркотиків, включно з великою мережею у КНР. Мережа здатна синтезувати кілька тисяч кілограмів фентанілу, метамфетаміну, прекурсорів MDMA та інших заборонених хімікатів.

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Міністерство юстиції також обвинуватило вісім китайських компаній і 12 їхніх співробітників у злочинах, пов’язаних із виробництвом фентанілу та метамфетаміну, розповсюдженням синтетичних опіоїдів і продажем хімічних речовин-прекурсорів.

Жодного з обвинувачених досі не заарештовано, і уряд Китаю не співпрацював з владою США у розслідуванні, сказав Гарленд.

Заяву зробили напередодні поїздки Гарленда до Мексики, під час якої основним предметом обговорення стане торгівля фентанілом.

Прокуратура США звинуватила деякі компанії-виробники хімічних речовин у доставці хімікатів, які використовуються для виробництва фентанілу, до США за допомогою підроблених транспортних етикеток та інших механізмів. Інші поставки йшли до мексиканського наркокартелю Сіналоа.

Прекурсори фентанілу – це хімічні речовини, які використовуються для виробництва сильнодіючого синтетичного опіоїду, який спричинив зростання смертності від передозування наркотиків у Сполучених Штатах останніми роками.

Нагадаємо, у вересні в Ірландії затримали судно з 2,2 тоннами кокаїну. У цій справі допитували трьох українців. Цей випадок став найбільшим вилученням наркотику в історії країни.

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