Путін готується оголосити про президентську кампанію в листопаді, - ISW

Основною ідеологічною лінією стане Росія як "сім’я сімей". Згадувати про війну в Україні він буде мінімально.

Володимир Путін готується оголосити свою президентську кампанію в листопаді 2023 року. При цьому згадувати про війну в Україні він буде мінімально.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

3 жовтня російське видання "КоммерсантЪ" повідомило, що джерела, близькі до Адміністрації президента РФ, розповіли, що Путін може оголосити про свою кампанію під час або незабаром після відкриття міжнародної виставки та форуму "Росія" 4 листопада.

Джерела видання стверджували, що основною ідеологічною лінією кампанії Путіна стане Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги. Також зазначається, що Путін обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно".

Раніше ISW зазначав, що російські чиновники, пов’язані з партією "Єдина Росія", стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів. Видання РБК повідомляло, що Кремль уже складає список "довірених осіб" для агітації Путіна напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

"Ці «проксі» мають відповідати кільком критеріям, зокрема: виражати публічну підтримку Путіна та війни в Україні; мати високий рівень визнання та поваги у своїх громадах; наявність ораторських навичок та досвіду дебатів; участь у релігійній, військовій, освітній та інших певних громадських сферах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чергові президентські вибори в Росії відбудуться в 2024 році. Путіну тоді буде 71 рік.

У липні 2020 року Путін підписав указ про публікацію нової Конституції, яка дозволить йому залишитися при владі до 2036 року. Президентський термін в Росії - шість років, тож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.