Лідери НАТО обговорили підтримку України у війні з Росією. Мільйон боєприпасів мають доставити до березня 2024 року

За підсумками розмови генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка нашої держави буде стільки, скільки потрібно.

Лідери НАТО провели відеоконференцію, під час якої йшлося, зокрема, про підтримку України у війні з Росією, передає Bild.

Скликав союзників президент США Джо Байден. До онлайн-розмови долучилися генсек НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, а також глави держав та урядів Великобританії, Канади, Італії, Японії, Польщі, Румунії та міністр закордонних справ Франції.

У соцмережі Х Столтенберг згодом написав, що "оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі зобов’язуємося підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Good call with #NATO leaders hosted by @POTUS. As Russia continues its brutal war we are all committed to supporting #Ukraine for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 3, 2023

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що окрім запропонованої €50-мільярдної допомоги Києву, до березня 2024 року наша держава має отримати мільйон боєприпасів.

Good phone call with leaders of EU, G7, NATO & Bucharest9



Europe’s support for Ukraine is unwavering through:



• Proposed new €50 bn on macro-financial assistance linked to our Ukraine Plan for reforms & investment



• 1m rounds of ammo for 🇺🇦 delivered by March 2024



• EU… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2023

The Guardian цитує словами президента Польщі Анджея Дуди, який на пресконференції сказав, що Байден має заручитися підтримкою Конгресу, аби продовжити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 роки, що передбачає створення спеціального Українського фонду в 50 млрд євро.

Крім того, Єврокомісія хоче розморозити 13 млрд євро для Угорщини, аби забезпечити допомогу нашій державі.

Попри те, що Конгрес США минулого тижня не ухвалив додаткового масштабного пакету підтримки України, немає ризику припинення фінансування допомоги з боку Сполучених Штатів, запевнила посол нашої держави у Штатах Оксана Маркарова.