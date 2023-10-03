Європарламент підтримав створення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро

Ця норма міститься в ухваленій резолюції щодо перегляду бюджету до 2027.

Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 роки, що передбачає створення спеціального Українського фонду в 50 млрд євро.

Поправки про середньостроковий перегляд фінансової програми схвалили 393 голоси проти 136, ще 92 депутати утрималися. Про це пише УП із посиланням на Європарламент.

У резолюції йдеться, що перегляд бюджету має бути сфокусований на чисельних наслідках російської загарбницької війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС та на наданні Євросоюзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи.

У червні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що блок пропонує створити спеціальний фінансовий інструмент, який забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років. Мова про суму до 50 млрд євро.

Передбачалося, що Фонд буде заснований на трьох складових:

фінансова підтримка держави у вигляді грантів та позик (щоб отримати цю підтримку, уряду України необхідно буде підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни та деталізувати реформи та інвестиції, які він має намір здійснити у межах процесу вступу до ЄС. Кошти в рамках цього компоненту Механізму будуть надаватися на основі реалізації Плану, який підкріплюватиметься набором умов та термінів виплат, узгоджених із ЄС. Значна увага приділятиметься реформі державного управління, верховенству закону, боротьбі з корупцією та раціональному управлінню фінансами)

конкретна інвестиційна структура України, призначена для залучення та мобілізації державних та приватних інвестицій для відновлення та реконструкції

технічна допомога та інші заходи підтримки (серед яких – мобілізація експертних знань із реформ, підтримка муніципалітетів, громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги).

Кошти передбачають виділення як грантів, так і кредитів.