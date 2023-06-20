Єврокомісія пропонує передбачити для України до 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки, - фон дер Ляєн

Україні запропонують подати свій план із викладом реформ та інвестицій, які вона має намір здійснити.

Європейська комісія пропонує створити спеціальний фінансовий інструмент, який забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років. Мова про суму до 50 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "Україна мужньо бореться з вторгненням Росії і потребує нашої стабільної фінансової підтримки, щоб впоратися з величезними витратами, які це тягне за собою".

"ЄС пообіцяв залишатися на її боці стільки, скільки потрібно, і ми вірні своєму слову. Сьогодні ми пропонуємо передбачити до 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік, щоб допомогти Україні протистояти агресії та відновити сучасну, процвітаючу державу. Українці рішуче прагнуть Європи. І наш Союз підтримує цей відважний народ у його зусиллях", - сказала фон дер Ляєн

Фонд заснований на трьох складових:

фінансова підтримка держави у вигляді грантів та позик (щоб отримати цю підтримку, уряду України необхідно буде підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни та деталізувати реформи та інвестиції, які він має намір здійснити у межах процесу вступу до ЄС. Кошти в рамках цього компоненту Механізму будуть надаватися на основі реалізації Плану, який підкріплюватиметься набором умов та термінів виплат, узгоджених із ЄС. Значна увага приділятиметься реформі державного управління, верховенству закону, боротьбі з корупцією та раціональному управлінню фінансами);

конкретна інвестиційна структура України, призначена для залучення та мобілізації державних та приватних інвестицій для відновлення та реконструкції;

технічна допомога та інші заходи підтримки (серед яких - мобілізація експертних знань із реформ, підтримка муніципалітетів, громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги).

Кошти передбачають виділення як грантів, так і кредитів. Гранти буде мобілізовано за допомогою нового спеціального інструменту, запропонованого в контексті середньострокового огляду Багаторічної фінансової програми (MFF). Кредити нададуть за рахунок резерву, аналогічно до поточного фінансування в рамках макрофінансової допомоги (MFA+).

Також Фонд відкриває можливість використовувати внески інших донорів, а також доходи, отримані від заморожених російських активів як вклад у відновлення та реконструкцію України.

Механізм та його реалізація забезпечать надійною системою прозорості, аудиту та контролю для забезпечення захисту фінансових інтересів ЄС.

"По-перше, системи аудиту та контролю української держави мають бути суттєво посилені у межах реформ, передбачених Планом. По-друге, Комісія зможе здійснювати перевірки проєктів у зв'язку з виконанням Плану будь-якої миті проєктного циклу. По-третє, спеціальна незалежна ревізійна комісія допомагатиме Комісії, регулярно звітуючи про використання коштів, витрачених на досягнення цілей", - йдеться на сайті ЄК.

Європейський парламент та Єврорада мають вивчити цю пропозицію. Після її ухвалення Україні запропонують подати свій план із викладом реформ та інвестицій, які вона має намір здійснити. Після оцінки цього плану Єврокомісія внесе пропозицію затвердити документ і встановити умови, які мають бути виконані Україною для отримання доступу до підтримки.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що на відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей пакет допомоги фінансуватимуть за рахунок внесків держав-членів, а не запозичень на ринках. Пакет має на меті об’єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури.

Напередодні президенти України та Єврокомісії провели розмову напередодні конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні 21-22 червня. За словами прем'єра Шмигаля, під час Ukraine Recovery Conference 2023 наша держава очікує на підписання низки важливих угод, які прискорять її відбудову.