Латвія передасть Україні весь свій флот вертольотів, - прем’єр

Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники.

Латвія вже надала Україні лише військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер", і готується завершити передачу усіх своїх вертольотів.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні, передає Укрінформ.

Каріньш зазначив, що "у Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії", і тому, на тлі нарощування військ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року було прийнято рішення про відправку ПЗРК "Стінгер" до України.

"Після отримання згоди США "Стінгери" "прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану", - нагадав прем'єр.

"У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну", - додав Каріньш.

Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники.

Каріньш наголосив, що для відбудови України мають бути використані усі заморожені російські активи, а також підкреслив необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за усі скоєні злочини.

Нагадаємо, що 21-22 червня в Лондоні 21-22 відбувається міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference). У заході беруть участь понад 1000 осіб із 61 країни. Напередодні прем'єр Британії Ріші Сунак закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для її відновлення.