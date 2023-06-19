​Конференцію з відновлення України в Лондоні відвідають понад 1000 осіб із 61 країни

Прем'єр Британії зазначає, що фінансова підтримка України - це "персональна форма контрнаступу" проти Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував Конференцію з відновлення України (URC2023), яка відбудеться 21-22 червня, і закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для її відновлення.

Про це повідомила пресслужба Офісу глави британського уряду.

"Прем'єр-міністр заявить на конференції, що фінансова боротьба за те, щоб Україна могла відбудуватися й відновитися, - це їхня персональна форма контрнаступу проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Сунак відкриє конференцію разом із президентом України Володимиром Зеленським (онлайн). На відкритті також виступлять президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Сунак також розповість, що Велика Британія готується запустити низку цифрових інструментів, щоб допомогти Україні швидко залучити зарубіжні інвестиції.

Очікується, що понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій і сотні бізнес-лідерів і підприємців прибудуть до Лондона для участі в заході. Дводенний саміт стане найбільшою міжнародною конференцією, яку Велика Британія приймає цього року.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з Сунаком. Вони обговорили оборонні потреби Києва та подальшу співпрацю задля розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Раніше також повідомлялося, що Велика Британія виділить 16 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $20 млн) на допомогу Україні у зміцненні кіберзахисту.