​Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та підготовку бригад наступу

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу. Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", - написав Зеленський.

Президент також зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки відбулося 9 червня. На ньому говорили про постачання боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.