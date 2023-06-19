Днями на в'їзді в Київ прикордонники зупинили для перевірки священника церкви, що раніше визнавала приналежність до московського патріархату. У мобільному телефоні клірика виявили проросійський контент.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Крім того, в соцмережах священнослужитель поширював проросійські дописи і був підписаний на низку російських сторінок, зокрема на сторінку Путіна, та Януковича.

"З перевірки листувань в одному з месенджерів стало відомо, що священник неодноразово здійснював грошові перекази на рахунки у Росії навіть на молитву кидав додатково 100 гривень по курсу рубля. Ще уродженець столиці 1980 року народження хотів зробити «знак вніманія мальчіку», бо той «харошенькій»", - зазначили в ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Під час перевірки також з’ясувалося, що чоловік закликав до зриву мобілізації до лав ЗСУ, а в 2015 році закликав українців ухилятися від військової служби, посилаючись на заповідь "Не вбий". Він також поширював брехливу інформацію про Революцію гідності тощо.

Наразі цю особу прикордонники передали співробітникам Служби безпеки.

Нагадаємо, що за даними Донецьої ОВА, внаслідок бойових дій та обстрілів росіян, 78 храмів на території Донецької області зазнали або повної руйнації, або часткової. З них 46 – Московського патріархату.

Раніше в Київській області зупинили священника УПЦ МП, який може бути причетним до диверсійної діяльності.