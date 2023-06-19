Співробітники Держпродспоживслужби підозрюються у вимаганні хабарів за експорт зерна

Посадовці "знаходили" в зерні карантинні організми і вимагали гроші за те, щоб зерно дозволили продати.

Працівники Держпродспоживслужби підозрюються у організації схеми вимагання хабарів за експорт зерна. Йдеться про начальника відділу ДУ "Центральна фітосанітарна лабораторія", ексначальницю управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, заступника начальника ДУ "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія" та трьох посередників.

За даними слідства, вони умисно "приписували" зерновим наявність карантинних організмів і вимагали від експортерів хабар за висновок, що їх немає. Фігурантам уже повідомили про підозру в зловживанні владою або службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, зазначили в Офісі генерального прокурора.

"Під час складання висновку лабораторних досліджень зернових культур службові особи Держпродспоживслужби умисно вказували наявність в продукції карантинних організмів. Таким чином вони схиляли представників компаній-експортерів до передачі їм неправомірної вигоди за висновки експертизи та подальше безперешкодне отримання фітосанітарного сертифікату для експорту українського зерна", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора

За кожну тонну зерна зловмисники вимагали 0,4 долари США. Для приховування своїх протиправних дій посадовці залучали представників фумігаційних та експедиторських компаній. Кошти перераховувалися під виглядом оплати за неіснуючі послуги.

Слідчі задокументували девʼять епізодів передачі посадовцям хабарів на суму понад $45 000.

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 5 млн грн для кожного, ще двом – цілодобовий домашній арешт.

Це – не перша підозра, повʼязана з експортом зерна, що через війну переважно здійснюється так званим зерновим коридором. У березні Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди". За хабарі вони "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів. А за відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.