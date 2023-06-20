Байден вважає "реальними" погрози Путіна ядерним озброєння. В ОПУ нагадали, що терористи живляться слабкістю

Голова Офісу президента Андрій Єрмак на тлі широкого цитування слів Байдена про реальність ядерної загрози зазначив, що "імовірність будь-яких загроз вимірюється рівнем відповідальності за них, а також силою, яка може бути застосована у відповідь. Терористи живляться слабкостями і дуже бояться сили".

Президент США Джо Байден вважає "реальними" погрози Володимира Путіна тактичним ядерним озброєнням. Він назвав заявлене Москвою переміщення такої зброї в Білорусь "абсолютно безвідповідальним", цитує його слова на зустрічі донорів у Колорадо Reuters.

Президент США сказав, що два роки тому він попереджав, що річка Колорадо засихає (зараз вона вже на межі зникнення), а на нього "всі дивилися як на навіженого". Тепер на нього так само дивляться, коли він каже про реальність загрози ядерним озброєнням.

"Вони дивилася на мене так, як коли я сказав, що занепокоєний щодо використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально", – вважає Байден.

Минулого тижня президент РФ Володимир Путін та Олександр Лукашенко заявили, що перша партія тактичної ядерної зброї уже нібито доставлена на білоруську територію. США говорили, що не збираються змінювати свою позицію щодо стратегічної ядерної зброї у відповідь і не бачать ознак підготовки Росією до ядерного удару.

Договір про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї Мінськ і Москва підписали в травні. У березні Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк ще у квітні пояснював у матеріалі для LB.ua "Ядерний статус Білорусі. Чи кропити жуків після війни?", чому розгортання тактичної ядерної зброї в РБ не означає її передачу. Білорусь, хоч і має 24 потенційно придатні під ТЯЗ літаки, але не має ні підготовлених пілотів, ні наземного персоналу. А Росія не має достатньої кількості фахівців, щоб навчити навіть свої екіпажі носіїв ТЯЗ, а тим більше – пілотів з Білорусі. Крім того, на білоруській території немає придатного для зберігання тактичної ядерної зброї сховища.

Росія не вперше вдається до ядерного шантажу, а нинішнє оголошення про переміщення зброї відбулося на тлі підготовки до наступу України задля деокупації своєї території.