Вчора Збройні сили знищили 540 окупантів і 9 ворожих танків

З початку широкомасштабної війни по 21 червня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 540 осіб вбитими.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 006 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,
- артилерійських систем – 3 920 (+32) од,
- РСЗВ – 615 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 375 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1 214 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 539 (+8).
Нагадаємо, минулої доби противник і надалі зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На сході України тривають важкі бої.