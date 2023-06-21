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Вчора Збройні сили знищили 540 окупантів і 9 ворожих танків

За добу відбулося 40 бойових зіткнень у Донецькій області.

Вчора Збройні сили знищили 540 окупантів і 9 ворожих танків
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

З початку широкомасштабної війни по 21 червня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 540 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 006 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,
  • артилерійських систем – 3 920 (+32) од,
  • РСЗВ – 615 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 375 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 306 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1 214 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 539 (+8).

Нагадаємо, минулої доби противник і надалі зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На сході України тривають важкі бої. 

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