Уночі сили ППО знищили 6 "Шахедів" над Хмельницькою областю

Інформація про постраждалих не надходила.

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Усі 6 дронів-камікадзе знищили сили Повітряних Сил на Хмельниччині.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Близько п'ятої ранку у Хмельницькій ОВА поінформували, що в області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.