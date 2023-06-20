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Київські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки зливи

Причиною підтоплень у кількох районах столиці стала неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів.

Київські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки зливи
Фото: Пресслужба КМДА

Працівники гідрослужб "Київавтодору" продовжують ліквідовувати наслідки зливи у столиці.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що сьогодні, 20 червня, виникли локальні підтоплення у кількох районах столиці. Їх основною причиною стала неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів.

На місцях підтоплень продовжують працювати бригади гідрослужб "Київавтодору", до ліквідації наслідків злив залучено спецтехніку та спецобладнання.

Киян просять у разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертатись до диспетчерської "Київавтодору" за телефоном 0442847419.

Нагадаємо, 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Це рекорд максимальної швидкості вітру, він перевищив попередній показник 2012 року.

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