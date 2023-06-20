Створюємо природний макіяж крок за кроком

Сьогодні тренди стрімко змінюють один одного наче по колу. Але що навряд чи колись вийде з моди, так це нюдовий макіяж. У статті — проста інструкція, яка допоможе зробити акцент на природній красі з мінімальним б’юті-набором.

1. Підберіть косметику

Природний макіяж практично непомітний. Подумайте, які засоби з вашої косметички підійдуть для образу або купіть нові. Обрати відповідні продукти та знайти корисні поради щодо вибору можна наEVA Beauty — просторі, де є все для розкриття природної краси та створення неймовірних образів.

Враховуйте, що консилер та пудра не повинні сильно відрізнятися від тону шкіри на шиї, а відтінки рум’ян, помади та засоби для брів бути яскравими. Вони потрібні не для того, щоб виділити очі чи губи, а щоб приховати дрібні недосконалості. Наприклад, домалювати кілька волосків на рідких бровах або додати свіжого сяяння блідій шкірі.

На які засоби варто звернути увагу:

● палетки консилерів;

● палетки для контурингу;

● кремові пудри;

● нюдові помади;

● палетки тіней для брів.

2. Підготуйте шкіру

Це важливий пункт. Не пропускайте його, якщо націлені отримати рівне покриття. Перший етап — очищення. Краще використовувати м’який засіб, наприклад, мус або пінку. Якщо у вас жирна шкіра, можете вмитися двічі. І не забувайте повторювати процедуру щодня, тоді шкіра буде гладенькою та матиме здоровий вигляд.

Після очищення протріть шкіру тоніком — він звужує пори, освіжає та нормалізує кислотно-лужний баланс. Потім нанесіть зволожувальний крем. Краплі розміром з горошину буде достатньо. Якщо взяти більше, може з’явитися жирний блиск.

Що можна розглянути для придбання:

● мус для вмивання зі зволожувальним ефектом Biore;

● очищувальна пінка Frudia;

● тонік-ексфоліант Payot;

● зволожувальний крем для обличчя Holy Land.

3. Нанесіть консилер

Точково розподіліть засіб на проблемних ділянках. Наприклад, замаскуйте почервоніння. Додайте консилер під очі. Так ви приховаєте темні кола. Поплескайте кінчиками пальців по шкірі, щоб розтушувати. Або використовуйте для цього невеликий плоский пензель.

4. Використовуйте пудру

Пункт для тих, хто має схильну до блиску шкіру. Розподіліть засіб по обличчю круговими рухами. Краще зробити це великим пензлем.

5. Підкресліть брови

Використовуйте, наприклад, олівець або туш для брів. Нанесіть трохи та добре розтушуйте. Нехай воно буде не надто помітним.

Якщо підфарбовувати не хочеться, можна нанести лише прозорий гель. Укладіть їм волоски у напрямку росту.

6. Приділіть увагу очам

Іноді достатньо підкрутити вії спеціальними щипцями для завивки. Якщо хочете чіткіший образ, нанесіть туш. Але не більше, ніж два шари. Для світлих волосків підійде коричнева, для темних чорна.

Щоб підкреслити очі, можна взяти трохи туші на маленький пензлик і підфарбувати нею повіку біля коренів волосків.

7. Зробіть рум’янець

Згадайте, де обличчя червоніє під час фізичних навантажень. Використовуйте ці місця як орієнтир для нанесення засобу. Тоді ви досягнете природного ефекту.

Нанесіть кремові або розсипчасті рум’яна. Все залежить від ваших уподобань. Розтушовувати засіб можна пальцями або великим пензлем із синтетичним ворсом.

8. Нафарбуйте губи

Ідеально підійде легкий відтінковий бальзам. Якщо не хочеться фарбувати губи, спробуйте їх відлущити. Для цього знадобиться м’який скраб. Розтирайте його дрібними круговими рухами. Після цього нанесіть гігієнічну помаду. Так ви отримаєте природний колір. До речі, відлущення буде корисним і за умови фарбування, якщо є нерівності, які можуть завадити помаді рівно лягти.