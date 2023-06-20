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Сирський показав, як українські бійці знищили ворожий безпілотник на Лимано-Куп‘янському напрямку

Росіяни активізували тут розвідку.

Сирський показав, як українські бійці знищили ворожий безпілотник на Лимано-Куп‘янському напрямку
Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Командувач Сухопутних військо ЗСУ Олександр Сирський показав, як бійці 92-гої ОМБр знищили ворожий безпілотник на Лимано-Куп‘янському напрямку.

Відео оприлюднили у телеграм-каналі Сирського.

За словами командувача, росіяни тут активізувалися і здійснюють спроби штурмових дій та проводять розвідку. 

Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БпЛА.

 

Нагадаємо, також українські військові показали відео знищення російського танка, який повністю згорів.

Тим часом в "Укроборонпромі" заявили про вдале застосування безпілотника з дальністю у 1000 км

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