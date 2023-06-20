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10 років тюрми отримав житель Прикарпаття за вбивство учасника АТО

Трагедія сталася у жовтні 2021-го.

10 років тюрми отримав житель Прикарпаття за вбивство учасника АТО
Фото: ukrainepravo.com

На Прикарпатті до 10 років ув’язнення засудили чоловіка, який убив військовослужбовця, учасника АТО.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

У суді довели, що в жовтні 2021 року в місті Надвірна засуджений позбавив життя 25-річного учасника АТО.

За інформацію прокуратури, у нічний час між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту 40-річний чоловік ножем наніс удар військовослужбовцю у грудну клітку, поранивши серце. Через декілька годин потерпілий від отриманих травм помер у лікарні. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві в ніч на 26 травня на блокпосту авто збило нацгвардійця. Підозрюваний - голова Макарівського районного суду Київської області.

Торік у Києві вбили військового через суперечку на дорозі.

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