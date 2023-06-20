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Буданов озвучив подробиці російського теракту на Каховській ГЕС

Ворожому підрозділу командування наказало евакуюватися з об'єкта, натомість на ГЕС зайшла група спеціального призначення.

Буданов озвучив подробиці російського теракту на Каховській ГЕС
Фото: Maxar

Очільник української розвідки Кирило Буданов в етері телемарафону озвучив подробиці підриву росіянам Каховської ГЕС.

Буданов наголосив, що "ця штучна техногенна катастрофа (терористичний акт і акт екоциду) здійснений свідомо Російською Федерацією". "Всі плітки, чутки про те що може там було щось інакше - це все не відповідає дійсності", - зазначив глава ГУР.

"Є багато фактів, які прямо показують нам, як все це відбувалося. Найцікавіше, що за пів години по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В цей же час прибула група спеціального призначення. Після цього відбулося те, що відбулося", - розповів Буданов.

Очільник ГУР додав, що одне з авто, яке зафіксували на греблі, належало ворожим спецпризначенцям. Водночас інші окупаційні підрозділи не знали, що насправді відбувається з ГЕС.

"Є цікавий ще один факт - всі підрозділи російських окупаційних військ, які заходилися поряд, насправді не знали про те, що ця акція відбудеться. І ця подія застала їх зненацька, так само як потім всіх інших", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупаційні війська уночі здійснили підрив Каховської ГЕС. Машинну залу ГЕС підірвали зсередини. Станція зруйнована повністю і не підлягає відновленню. 

За попередніми даними, підрив здійснила 205-а мотострілкова бригада, щоб зупинити контрнаступ. Збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Напередодні, 19 червня, МВС України повідомило, що через цей російський теракт загинули 18 людей.

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