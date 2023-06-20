Речниця опублікувала фото з Залужним і Олещуком.

В "Укроборонпромі" заявили про вдале застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження в 1000 кілометрів.

Про це написала у Facebook речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад.

Сад опублікувала фото з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.

Світлину Сад супроводила підписом: "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

Нагадаємо, що ще минулої осені в "Укроборонпромі" опублікували фото металевої конструкції з синім птахом, жовтим гербом та підписали: "Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку".