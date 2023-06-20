Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Українські військові просуваються на таврійському напрямку. За останню добу вони виконали 1487 вогневих завдань.

Про це заявив у Телеграм командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки РФ. Зокрема 13 танків, сім одиниць БМП, БТР, БпЛА “Supercam”, БпЛА Shahed-136, чотири гаубиці 2С19 “Мста-С”, гаубицю 2А65 “Мста-Б”, зенітний ракетний комплекс “Бук”, дві протитанкові гармати МТ-12 “Рапіра”, РЛС “Зоопарк”, важку вогнеметну систему “Сонцепьок”, - наголосив Тарнавський.

ЗСУ також знищили п'ять місць зберігання боєприпасів військ РФ. Російська армія вбитими та пораненими втратила понад п'ять рот військових.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили 1010 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 221 460 військових.