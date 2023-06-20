Вранці 20 червня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, відомо щонайменше про одного загиблого.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російська армія вбила ще одного мирного херсонця. Сьогодні зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО”, – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік.

Під ворожі удари також потрапила бригада “швидкої”, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

Нагадаємо, за минулу добу пʼятеро мирних людей поранені через російські удари по Херсонській області. Ворог випустив понад 275 снарядів.