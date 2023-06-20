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У Києві перейменували ще дві вулиці

Загалом у столиці вже перейменували 316 об’єктів.

У Києві перейменували ще дві вулиці
Ілюстративне фото
Фото: Depo.Херсон

Сьогодні Київська міська рада дерусифікувала ще дві вулиці столиці.

Про це повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда – підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу.

Також на честь героїчного підрозділу "Карпатська Січ" перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі.

Загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.

Нагадаємо, раніше з метою деколонізації столичної топоніміки у додатку “Київ Цифровий” було обрано нову назву провулку Кулібіна у Святошинському районі. Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 6 570 голосів, набрала пропозиція Антоніни Смереки.

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