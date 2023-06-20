Ексмайор ДСНС України заочно отримав 15 років тюрми за держзраду

Ексмайор випросив для себе посаду в росіян в окупованому Лимані. Після звільнення міста зрадник втік до Донецька.

Ексмайор ДСНС України отримав 15 років тюрми за держзраду.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що наприкінці травня 2022 року, під час наступу армії держави-агресора на Лиман, головний інспектор відділу організації профілактичної роботи Краматорського РУ ГУ ДСНС отримав вказівку евакуюватись з населеного пункту. Проте він відмовився від виїзду з небезпечної території.

Коли у червні до захопленого військами РФ міста прибув заступник міністра так званого мнс "днр", засуджений приїхав на зустріч із ним та виявив бажання працювати на окупантів.

Зрадивши присязі працівника правоохоронного органу, він добровільно отримав псевдопосаду начальника групи наглядової діяльності та профілактичної роботи ДБУ "пожежно-рятувальний загін м. Красний Лиман" у структурному підрозділі фейкового міністерства.

До його обов’язків входило виїжджати на місця пожеж та складати акти з висновками, вигідними окупаційній адміністрації.

Після звільнення Лимана українськими захисниками чоловік втік до Донецька. Його звільнили з лав ДСНС України та позбавили звання майора служби цивільного захисту.

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд ухвалив обвинувальний вирок за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині експравоохоронець отримав 12 років за ґратами за колабораціонізм. Під час окупації Балаклії він добровільно пішов працювати у так звану народну поліцію.