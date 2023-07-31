У прокуратурах прикордонних областей виявили 10 зрадників, – Костін

Станом на кінець червня за держзраду, колабораціонізм і пособництво ворогу повідомили про підозру 385 поліцейським, шістьом співробітникам СБУ і 22 суддям.

У результаті перевірки діяльності прокуратур у прикордонних областях встановлено 10 підозрюваних у державній зраді або колабораціонізмі.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу генеральний прокурор Андрій Костін.

"Дійсно, одразу після вступу на посаду я призначив перевірку діяльності прокурорів дев’яти прифронтових областей. Під час перевірки у шести областях – Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Луганській, Харківській та Херсонській – виявили факти порушення присяги прокурора і злочини, пов’язані зі збройною агресією РФ. У результаті десятьом працівникам органів прокуратури – сімом прокурорам і трьом держслужбовцям – повідомили про підозру у державній зраді або колабораційній діяльності", – сказав Костін.

За словами Костіна, обвинувальні акти щодо вже колишніх службовців прокуратур Луганської, Донецької, Запорізької та Миколаївської областей вже перебувають у суді.

Слідство має докази, що вони брали участь у створенні псевдопрокуратур на тимчасово окупованих територіях, надавали ворогу інформацію і повідомляли неправдиву інформацію про "скоєння злочинів" ЗСУ проти мирного населення.

Костін також нагадав, що колишньому керівнику Миколаївської окружної прокуратури Миколі Герману за державну зраду суд уже ухвалив вирок – довічне позбавлення волі.

Станом на кінець червня за держзраду, колабораціонізм і пособництво агресору повідомили про підозру 385 співробітникам Нацполіції, шістьом співробітникам Служби безпеки, 22 суддям і працівникам судів. До суду вже спрямували обвинувальні акти стосовно 266 працівників поліції, двох співробітників СБУ і сімох працівників судової системи.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про затримання російського “крота” у лавах ЗСУ, який хотів “злити” ворогу напрямки українського контрнаступу.