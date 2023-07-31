Чоловік облаштував "спостережний пункт" на власній дачі і спостерігав за ЗСУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя. Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого росіяни дистанційно залучили до співпраці в середині липня 2023 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За вказівкою ворога чоловік приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Для збору розвідданих він облаштував "спостережний пункт" на власній дачі. Там, використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української техніки.

Інформацію він передавав представнику російської спецслужби через месенджер. Вона була потрібна воорогу для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено: мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою РФ; чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові; три рації; оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Чоловіку повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, в травні у Запоріжжі затримали ексдепутата-комуніста, який "наводив" російські ракети на місто.