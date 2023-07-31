Російська влада не може вберегти населення від війни, − міноборони Великої Британії

Кремль приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призивати до армії більше чоловіків.

Російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, які дозволяють швидко призивати до армії більше чоловіків, наголосили у Міністерстві оборони Великої Британії.

У середині липня 2023 року Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу на рівні 18 років.

Хоча призовники нині не дислокуються в Україні, збільшення їхньої кількості звільняє професійних та мобілізованих солдатів від інших обов’язків у Росії.

24 липня 2023 року президент Путін підписав закон, згідно з яким віковий ценз для призовників у резерв поступово підвищуватиметься: тепер старші офіцери можуть бути мобілізовані до 70 років. Резервісти склали “часткову мобілізацію” осені 2022 року і могли б забезпечити швидше збільшення кількості солдатів, готових воювати в Україні.

“Збільшення шансів бути мобілізованим на війну, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот «Вагнера» разом демонструють нездатність російської держави захистити населення від війни”, − зазначили у розвідці.