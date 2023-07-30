Цю техніку вони залишили в Україні, вважають у розвідці.

Здатність найманців ПВК Вагнера у Білорусі захищати та зберегти свою важку техніку стане головним фактором у їх майбутній ефективності.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, який опубліковано в Twitter.

Розвідка Британії нагадує, що із середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців ПВК Вагнера, ймовірно, розташувалися у військовому таборі в Білорусі.

Супутникові знімки зафіксували, що з того часу сотні транспортних засобів прибули на раніше майже порожню територію. Окремі звіти свідчать про те, що більшість транспортних засобів – це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин.

"Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою Вагнера, яку вони використовували в Україні; існує ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим", - додають в міноборони Британії.

Нагадаємо, що за даними ДПСУ, станом на зараз трохи більше, ніж 5 тисяч "вагнерівців" перебувають у Білорусі.

Понад сотня найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Сувалкського коридору, який обʼєднує Литву з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.

Також міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".