Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити
Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити
8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю
8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
“Швидше за будь-що інше в Чорному морі”: телеканал CNN показав новітній український морський дрон
“Швидше за будь-що інше в Чорному морі”: телеканал CNN показав новітній український морський дрон
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
ГоловнаСуспільствоВійна

Ймовірно, що "вагнерівці" повернули важку техніку російським військовим, - британська розвідка

Цю техніку вони залишили в Україні, вважають у розвідці. 

Ймовірно, що "вагнерівці" повернули важку техніку російським військовим, - британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Здатність найманців ПВК Вагнера у Білорусі захищати та зберегти свою важку техніку стане головним фактором у їх майбутній ефективності.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, який опубліковано в Twitter.

Розвідка Британії нагадує, що із середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців ПВК Вагнера, ймовірно, розташувалися у військовому таборі в Білорусі.

Супутникові знімки зафіксували, що з того часу сотні транспортних засобів прибули на раніше майже порожню територію. Окремі звіти свідчать про те, що більшість транспортних засобів – це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин.

"Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою Вагнера, яку вони використовували в Україні; існує ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим", - додають в міноборони Британії.

 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що за даними ДПСУ, станом на зараз трохи більше, ніж 5 тисяч "вагнерівців" перебувають у Білорусі.

Понад сотня найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Сувалкського коридору, який обʼєднує Литву з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.

Також міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies