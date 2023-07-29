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Розвідка заявила про вибух складу боєприпасів росіян у Козачій бухті у Криму

Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.

Розвідка заявила про вибух складу боєприпасів росіян у Козачій бухті у Криму
Ілюстративне фото
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У Козачій бухті тимчасово окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, інцидент зафіксували близько 10-ої години вечора 28 липня. 

"Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції", - розповіли у розвідці.

За даними ГУР, у районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти росіян. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту ворога.

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Нагадаємо, нині Генштаб ЗСУ повідомив, що авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

Днями стало відомо, що у селі Красна Поляна Красногвардійського району зафіксували влучання у дві закинуті ферми, де перебував особовий склад окупантів та склади з боєприпасами армії РФ.

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