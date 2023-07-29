Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів.

У Козачій бухті тимчасово окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, інцидент зафіксували близько 10-ої години вечора 28 липня.

"Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції", - розповіли у розвідці.

За даними ГУР, у районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти росіян. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту ворога.

Нагадаємо, нині Генштаб ЗСУ повідомив, що авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

Днями стало відомо, що у селі Красна Поляна Красногвардійського району зафіксували влучання у дві закинуті ферми, де перебував особовий склад окупантів та склади з боєприпасами армії РФ.